Dave Chappelle ironizza sull'omicidio di Charlie Kirk: bufera social. Musk attacca il comico: "Vergogna"

(Adnkronos) - "Da quando hanno ucciso quel tipo, Charlie Kirk, mi sento meglio". E' polemica negli Stati Uniti su Dave Chappelle, star della stand-up comedy americana, finito al centro delle critiche dopo la diffusione sui social di un filmato del suo spettacolo sold-out al Madison Square Garden di...

(Adnkronos) – “Da quando hanno ucciso quel tipo, Charlie Kirk, mi sento meglio”. E’ polemica negli Stati Uniti su Dave Chappelle, star della stand-up comedy americana, finito al centro delle critiche dopo la diffusione sui social di un filmato del suo spettacolo sold-out al Madison Square Garden di New York.

E tra i più indignati c’è Elon Musk.

Il comico, durante una tappa del tour Karmageddon, ha scherzato sulla morte dell’attivista conservatore, ucciso nel settembre 2025 durante un evento universitario nello Utah. “Non dovrei dirlo pubblicamente, ma mi sento meglio”, ha aggiunto Chappelle, proseguendo con una battuta sul fatto di ritrovarsi improvvisamente di buon umore mentre guida, senza capirne inizialmente il motivo.

Poche parole che hanno fatto rapidamente il giro dei social.

Il filmato, circolato online nonostante lo spettacolo fosse organizzato senza telefoni cellulari, ha fatto rapidamente il giro dei social e acceso la polemica. Tra i primi a intervenire c’è Elon Musk, che su X ha attaccato il comico senza mezzi termini.: “Shame, shame, shame on Chappelle”.

Dura anche la reazione di Erika Kirk, vedova dell’attivista e fondatore di Turning Point USA.

Senza citare direttamente il comico, ha condannato chi ride dell’assassinio del marito trasformando la violenza politica in intrattenimento. “Una cultura che ride degli assassinii è un segno di profondo decadimento morale”, ha scritto, ricordando che lei e i suoi due figli dovranno convivere ogni giorno con quella perdita.

Anche il giornalista britannico Piers Morgan ha attaccato Chappelle, definendo la battuta disgustosa e ricordando che lo stesso comico era stato vittima di un’aggressione sul palco nel 2022.

Non è la prima volta che Chappelle affronta pubblicamente la figura di Charlie Kirk. Nel suo speciale Netflix ‘The Unstoppable’, aveva già commentato la sua uccisione, raccontando di esserne rimasto profondamente scosso. Stavolta, però, è bastato uno spezzone di pochi secondi per trasformare una serata di comicità in un caso politico e mediatico.

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