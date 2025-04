Ue: Bicchielli (Nm), 'sicurezza e difesa europea imprescindibili'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo immaginare una Europa politica senza una difesa comune europea. L'Europa è fondamentale per mantenere la pace nel mondo, ma per essere reale punto di equilibrio bisogna avere strumenti e mezzi che le riconsegnino la centralità che mer...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Non possiamo immaginare una Europa politica senza una difesa comune europea. L'Europa è fondamentale per mantenere la pace nel mondo, ma per essere reale punto di equilibrio bisogna avere strumenti e mezzi che le riconsegnino la centralità che merita. Senza sicurezza non c'è sanità, non c’è lavoro, in una parola non c’è futuro. Noi Moderati farà la sua parte e il Ppe sarà garante di un’Europa unita nella difesa della propria cultura”. Lo ha detto Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo di Noi Moderati alla Camera e capogruppo in commissione Difesa, intervenendo oggi a 'L'Europa alla prova', iniziativa del partito in previsione del congresso del Ppe che si terrà a Valencia a fine mese.