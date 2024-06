Ue: Bonelli, 'destra Meloni deve rimanere fuori da maggioranza'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "La destra guidata da Meloni, anche alla luce di quello che é emerso dall’inchiesta di Fanpage.it che stiamo girando a tutti i Gruppi parlamentari europei, deve rimanere fuori dalla maggioranza in Europa. Tra l'altro è lei stessa, grazie all&...

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "La destra guidata da Meloni, anche alla luce di quello che é emerso dall’inchiesta di Fanpage.it che stiamo girando a tutti i Gruppi parlamentari europei, deve rimanere fuori dalla maggioranza in Europa. Tra l'altro è lei stessa, grazie all’alleanza con Orban, che si é tagliata fuori. Il suo alleato Salvini parla di colpo di Stato, roba da pschiatria, ma dovrebbe imparare le regole della democrazia. Semplicemente i numeri emersi dalle elezioni europee tengono fuori la destra anti europea, negazionista sul clima, contro i diritti civili e sociali che lei rappresenta. Quanto a noi Verdi, rimane fondamentale la base programmatica. Dobbiamo lavorare per evitare spostamenti a destra dell’Europa e questo non può lasciare indifferente nessuno". Lo afferma il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.