Ue: Calenda, 'bene Parlamento su blocco accordo dazi, primo stop a bullo'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Il Parlamento europeo ha fatto bene a bloccare l'accordo sui dazi fatto con Donald Trump perchè ne sta minacciando degli altri e non possiamo ratificare un accordo che già non vale più. Finalmente abbiamo dato uno stop, un primo stop a questo bullo che va fermato". Così Carlo Calenda di Azione.