Ue: Calenda, 'Bettini verso il Conte tre, auguri di cuore ai riformisti Pd'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Bettini, di cui parlo solo perché nella sua intervista mi onora di plurime citazioni, resuscita il comunismo antioccidentale e antieuropeo come via verso il Conte tre. Auguri di cuore a tutti i riformisti del Pd e cespugli annessi". Lo scrive Carlo Calenda in un lungo post su Twitter in cui commenta l'intervista di Goffredo Bettini.