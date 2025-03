Ue: Calenda, 'prossima settimana mozione su Difesa e Ucraina e vediamo chi ci stà**

Roma, 21 mar (Adnkronos) - "La prossima settimana presentiamo una mozione parlamentare con tre punti alla Camera: primo, sostegno al piano ReArm Eu o come si chiama; secondo, l'Italia si impegna a prendere subito il prestito europeo per arrivare al 2% di spesa militare, sono 13 miliardi: t...

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "La prossima settimana presentiamo una mozione parlamentare con tre punti alla Camera: primo, sostegno al piano ReArm Eu o come si chiama; secondo, l'Italia si impegna a prendere subito il prestito europeo per arrivare al 2% di spesa militare, sono 13 miliardi: terzo, direi sì al piano di aiuti all'Ucraina. Vorrei discutere di queste tre cose e vedere chi ci sta. Se il governo non ha una linea comune il governo non c'è più, e bisogna prenderne atto, e non c'è più nemmeno il campo largo. Mettiamolo in piazza questo". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.