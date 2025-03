Ue: De Corato (Fdi), 'da Prodi e Bertinotti provocazioni contro Meloni'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Quanto dichiarato da Bertinotti, in seguito al discorso in aula del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso del manifesto di Ventotene, non mi stupisce affatto. Del resto da un comunista del calibro di Fausto Bertinotti e da un suo intimo amico, quale appun...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Quanto dichiarato da Bertinotti, in seguito al discorso in aula del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso del manifesto di Ventotene, non mi stupisce affatto. Del resto da un comunista del calibro di Fausto Bertinotti e da un suo intimo amico, quale appunto è sempre stato Romano Prodi, non ci si potevano aspettare altre reazioni o atteggiamenti. Entrambi, purtroppo, sono abituati alle stagioni delle istigazioni e delle provocazioni oltre a fare ciò che vogliono, in qualsiasi circostanza, nei confronti degli avversari politici. Con il nostro Governo, dall’ottobre del 2022, quelle stagioni sono terminate! Noi della Destra, certi personaggi, li conosciamo molto bene". Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.