Ue: domani delegazione Iv a Ventotene in difesa valori europei

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Domani una delegazione di Italia Viva, composta dal consigliere regionale del Lazio Luciano Nobili, i consiglieri comunali di Roma Francesca Leoncini e Valerio Casini, Sarà presente a Ventotene. Mettere in discussione il Manifesto di Ventotene significa mettere in discussione i fondamenti della Costituzione antifascista e dell'Unione europea e difenderli è un dovere per ogni europeista". Così una nota dell'Ufficio stampa di Italia Viva.