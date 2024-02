Ue: fonti P.Chigi, nessuna ispezione su stato diritto, riunione tecnica e programmata**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Oggi non avrà luogo alcuna ispezione né visita di funzionari della Commissione europea in Italia ma una breve riunione a livello tecnico in videoconferenza. Si tratta di un evento programmato da tempo e che si svolge ogni anno dal 2020 (data in cui &eg...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Oggi non avrà luogo alcuna ispezione né visita di funzionari della Commissione europea in Italia ma una breve riunione a livello tecnico in videoconferenza. Si tratta di un evento programmato da tempo e che si svolge ogni anno dal 2020 (data in cui è stato istituito questo esercizio) nel quadro di un attività che coinvolge tutti e ventisette gli Stati membri senza distinzione. Analoghe riunioni vengono svolte dalla Commissione europea in questo periodo dell'anno in tutti gli Stati membri". Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, in merito ad alcune notizie apparse oggi sulla stampa all'attività odierna della Commissione europea riguardo l'applicazione dello stato di diritto in Italia.

"Gli argomenti oggetto di analisi sono gli stessi per tutti e riguardano la giustizia, la lotta alla corruzione, la libertà dei media e l'equilibrio tra i poteri. I colloqui di oggi fra alcuni funzionari della Commissione europea e quelli di alcune Amministrazioni italiane sono di breve durata e finalizzati ad un aggiornamento rispetto alle osservazioni già evidenziate dalla Commissione nei suoi rapporti degli anni precedenti e, da ultimo nel 2023. I colloqui di oggi sono assolutamente nella norma e sono finalizzati alla predisposizione da parte della Commissione europea del rapporto 2024 che verrà pubblicato nei prossimi mesi e che conterrà 27 capitoli dedicati allo Stato di diritto in ciascuno dei Paesi membri. Come in tutti gli altri settori, anche in questo esercizio la collaborazione fra l'Italia e la Commissione europea si sviluppa in un clima del tutto positivo e costruttivo", rimarcano le stesse fonti.