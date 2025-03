Ue: Foti, 'da Prodi a Bertinotti sinistra che sbaglia'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Prima l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, si scaglia contro una giornalista per una domanda non gradita; poi l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, afferma che, se fosse stato alla Camera, avrebbe lanciato un oggetto contro la Preside...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Prima l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, si scaglia contro una giornalista per una domanda non gradita; poi l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, afferma che, se fosse stato alla Camera, avrebbe lanciato un oggetto contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che dire? Nostalgia, nostalgia canaglia, di una sinistra violenta che sbaglia”. Lo scrive su Facebook Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr.