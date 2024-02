Ue: Furore (M5S), 'con Governo Meloni parla sempre più tedesco'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "Da quando governa Giorgia Meloni l’Europa parla sempre più tedesco. Tre indizi fanno una prova. Il Patto di Stabilità, dettato dal ministro delle Finanze tedesco il falco Christian Lindner, prevede la riduzione dell’1% del debito e una riduzione del deficit dell’1,5% per l’Italia. Questo penalizzerà il nostro Paese e avvantaggerà chi come la Germania ha maggiore spazio di manovra fiscale. Poi c’è l’accordo sui migranti che prevede una stretta su movimenti secondari, ricongiungimenti familiari e controlli alla frontiera obbligatori così come da anni chiede la Germania. L’effetto di questo accordo prolungherà il soggiorno dei migranti sbarcati in Italia. Infine, la sede della nuova Agenzia europea per la lotta al riciclaggio dove Francoforte batte Roma anche grazie all’assenza complice di Giorgetti all’audizione di presentazione delle candidature. Altro che patrioti, con il Governo Meloni l’Italia ritorna la Cenerentola d’Europa”. Lo afferma Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.