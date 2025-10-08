Ue: Libertà Eguale a Livorno il 31/10 su difesa europea

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il 31 ottobre a Livorno alle 9.30 alla Sala conferenze della Compagnia Portuali, l’associazione Libertà Eguale (sia a livello nazionale sia a livello locale) organizza un convegno su “Le politiche di sicurezza dell’Unione europea. Il ruolo de...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Il 31 ottobre a Livorno alle 9.30 alla Sala conferenze della Compagnia Portuali, l’associazione Libertà Eguale (sia a livello nazionale sia a livello locale) organizza un convegno su “Le politiche di sicurezza dell’Unione europea. Il ruolo degli Stati membri e la posizione dei riformisti per un sistema comune di difesa”. Intervengono Anna Bucciarelli, Stefano Ceccanti, Federico Fabbrini, Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Lia Quartapelle, Marco Simiani, Giorgio Tonini.

Coordina Gino Fantozzi, presidente di Libeg Livorno, conclude Enrico Morando, Presidente Nazionale.

“Di fronte all’aggressività delle autocrazie e agli orientamenti dell’amministrazione Trump il tema è assolutamente ineludibile per una coalizione che abbia l’ambizione di proporsi come credibile alternativa di governo per la legislatura”, dichiara Stefano Ceccanti, vicepresidente di Libertà Eguale.

“Per un verso il tema va declinato necessariamente in chiave europea, l’unica dimensione di scala in grado di dare una risposta efficace e credibile; per altro verso il richiamo alla dimensione europea non può comunque portare a eludere le risposte che vanno date, senza ambiguità, sul piano nazionale. “