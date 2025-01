Ue: Mattarella, 'nei singoli contesti nazionali troppo spesso la si considera soggetto estraneo'**

Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Nei singoli contesti nazionali si continua troppo spesso a considerare l’Unione europea come un soggetto estraneo agli Stati membri e non - quale effettivamente essa è - come il prodotto della loro interazione e cooperazione, costruita nel tempo sull...

Messina, 22 gen. (Adnkronos) – "Nei singoli contesti nazionali si continua troppo spesso a considerare l’Unione europea come un soggetto estraneo agli Stati membri e non – quale effettivamente essa è – come il prodotto della loro interazione e cooperazione, costruita nel tempo sulla base di scelte democraticamente assunte, volontariamente, dai parlamenti e dai governi nazionali; e dalle istituzioni europee, anch’esse costituite ed operanti per volontà e con il contributo fondamentale degli Stati nazionali". E' la denuncia del Capo dello Stato Sergio Mattarella nella sua lectio a Messina sull'Ue.