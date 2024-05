Ue: Meloni, 'italiano alla guida? Chi parte da nomi vuole riproporre inciucione'

Ue: Meloni, 'italiano alla guida? Chi parte da nomi vuole riproporre inc...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Un italiano alla guida dell'Ue? "Io ho le mie idee ma non parto dal candidato, parto dalla maggioranza, la politica la fa la maggioranza. Se si parte dal candidato è per tentare di ricostruire il sistema dell'inciucione, della maggioranza arcobaleno, provo a costruire una maggioranza differente, poi parleremo anche del presidente della commissione". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriee.it.

"Fa sempre sorridere che si pensi di poter decidere chi farà cosa prima che i cittadini abbiano votato – aggiunge -, il ruolo che avrà l'Italia dipenderà dai risultati delle elezioni, dalla forza che avrebbe il governo e di quello che accadrà negli altri paesi".