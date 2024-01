Ue: Meloni, 'lavoro per alternativa, mai disponibile ad alleanza con sinistra

Ue: Meloni, 'lavoro per alternativa, mai disponibile ad alleanza con sin...

Ue: Meloni, 'lavoro per alternativa, mai disponibile ad alleanza con sin...

Roma, 4 gen (Adnkronos) - La maggioranza Ursula in Ue? "Io lavoro per costruire una maggioranza alternativa, che ha dimostrato di potere esiste su alcuni dossier". Lo ha detto Giorgia Meloni, specificando: "Non sono mai stata disponibile a fare una alleanza parlamentare con la sinistr...