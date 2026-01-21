Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "La palla in tribuna del Parlamento europeo sul Mercosur è una vittoria di sovranisti, destre come Lega e Cinque Stelle e miopi interessi nazionalistici di sinistra e sedicenti liberali. Un danno pesante per l’Europa". Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social.
Ue-Mercosur: Sensi, 'vittoria sovranisti e sinistre miopi, danno pesante per Europa'
