Ue: Orlando, 'Meloni provoca con Ventotene per non rispondere su dazi'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha chiaramente fatto una cosa che sapeva avrebbe provocato una reazione, la reazione era inevitabile, ma non ha evitato soltanto di chiarire cosa avrebbe detto oggi e in che misura terra' conto delle cose molto pesanti che la Lega ha detto sul piano di riarmo. La Meloni ha evitato anche un'altra cosa che secondo me è la cosa in questo momento più importante alla quale la destra è chiamata a rispondere". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada' su La7.

"Che cosa risponde l'Italia e che cosa risponde l'Europa e che cosa va a dire l'Italia in Europa sull'annuncio dei dazi di Trump? Perché questa è una questione che impatta immediatamente nell'economia delle imprese italiane. Non tanto quando arriveranno i dazi. Io sto girando per il paese, sto incontrando imprenditori in tutta Italia che ci dicono di non sapere cosa succederà, e quindi che sospendono gli investimenti, le assunzioni, oppure prolungano la cassa integrazione. Senza bisogno che i dazi entrino in vigore determinano un effetto di incertezza che pesa sull'economia italiana".

"Su questo la Meloni, se non avesse parlato di Ventotene, probabilmente sarebbe stata costretta a dire qualcosa mentre facciamo parlare Salvini che va a dire in giro addirittura che i dazi per l'Italia sono una cosa molto positiva".