Ue: Procaccini, 'da Report teorema contro idee conservatrici, attacco a libertà di pensiero'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Il postulato secondo cui le idee conservatrici sarebbero illegittime o, peggio ancora, sospette di illegalità è semplicemente assurdo. La trasmissione Report ha dato ieri l’ennesima prova di una visione distorta e faziosa del giornalismo, dove chi non condivide le idee socialiste o progressiste viene automaticamente stigmatizzato e confinato ai margini della legalità.

Un attacco alla libertà di pensiero e opinione che Ranucci e la sua trasmissione si vantano di difendere". Così Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI-ECR e presidente della Fondazione New Direction.

"Non si è trattato di un’inchiesta giornalistica – prosegue – ma di un racconto surreale secondo cui fondazioni storiche come l’americana Heritage o la New Direction, fondata da Margaret Thatcher e da me presieduta, sarebbero coinvolte insieme alle altre fondazioni conservatrici occidentali in un complotto per distruggere l’Unione Europea e diffondere valori illiberali. Ovviamente con il contributo della Presidente del Consiglio italiana. La verità è che difendiamo l’idea originale di un’Europa confederale che non cancelli le nazioni e difendiamo princìpi e valori conservatori, che si possono condividere o meno, ma hanno diritto di essere rappresentati nel dibattito pubblico".

"L’impostazione data da Report al servizio giornalistico è pericolosa per l’intero sistema democratico. Se si accetta che l’appartenenza culturale o ideale possa diventare motivo di sospetto o di delegittimazione, allora il pluralismo stesso è in pericolo. New Direction continuerà a difendere con forza la libertà di pensiero, il confronto civile e la dignità delle idee conservatrici, che sono parte viva e legittima del dibattito pubblico europeo", conclude.