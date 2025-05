Ue: Renzi, 'bene Europa su attrarre 'cervelli' da Usa, Meloni si dia una mossa'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Finalmente l’Europa ne fa una giusta! L’idea di attrarre i cervelli, i talenti, i ricercatori di tutto il mondo che vogliono lasciare l’America di Trump è molto intelligente. Servono incentivi e servizi". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Per questo anche l’Italia dovrebbe darsi una smossa, per esempio con una legge ad hoc per il rientro dei cervelli visto che Meloni e Giorgetti hanno indebolito quella che avevamo fatto noi.

Abbiamo tanti ragazzi che vogliono lasciare l’Italia e vanno fermati dando loro una nuova stagione di opportunità. Ma vanno anche riportati a casa i talenti che sono negli Stati Uniti. Bene l’Europa su questo, l’Italia di Meloni da che parte sta?".