Ue: riunione fiume Pd su risoluzione, confronto ancora in corso

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Lunga riunione del Pd sulla risoluzione da presentare domani per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Il confronto è in corso dalle 15 di oggi pomeriggio, con diverse interruzioni e pause, per valutare proposte avanzate al tavolo a cui partecipano i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, i capigruppo in commissione Esteri di Camera e Senato, Enzo Amendola e Alessandro Alfieri che è anche il coordinatore della minoranza, e il responsabile Esteri della segreteria di Elly Schlein, Peppe Provenzano.