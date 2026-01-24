Ue: Schlein, 'Sassoli grande italiano e grande europeo'

Sutri (Vt), 24 gen. (Adnkronos) - "È importantissimo per me essere qui oggi a Sutri. È un'occasione molto importante per ricordare un grande italiano e un grande europeo, David Sassoli, che purtroppo ci ha lasciato ormai quattro anni fa. E quanto avremmo bisogno oggi delle id...

Sutri (Vt), 24 gen. (Adnkronos) – "È importantissimo per me essere qui oggi a Sutri. È un'occasione molto importante per ricordare un grande italiano e un grande europeo, David Sassoli, che purtroppo ci ha lasciato ormai quattro anni fa. E quanto avremmo bisogno oggi delle idee, dei valori, delle battaglie che David ha portato avanti anche da presidente del Parlamento europeo?" Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Sutri, in provincia di Viterbo, ad una commemorazione di David Sassoli.

"Oggi è chiaro più che mai -ha aggiunto- che l'Europa o fa un salto in avanti di integrazione oppure rimane completamente schiacciata da questa aggressività commerciale e militare che la circonda e quindi torneremo anche qui oggi, ricordando David, a chiedere all'Europa di superare l'unanimità e di andare verso le cooperazioni rafforzate, partire con chi ci sta. Fare un salto avanti di integrazione, che vuol dire proseguire sulla strada a cui David ha dato un importante contributo".