Ultrasolar: ecco come fotovoltaico abbatte i costi in bolletta

Ultrasolar: ecco come fotovoltaico abbatte i costi in bolletta

Roma, 6 nov. – In Italia il prezzo dell’elettricità è molto più alto rispetto a quello degli altri paesi europei; grava in maniera pesante sui bilanci di famiglie e imprese. Le energie rinnovabili possono essere una efficace soluzione, in particolare il fotovoltaico. “Il costo energetico in Italia, rispetto agli altri paesi europei, è il doppio; in alcuni casi anche il triplo. Questo problema può essere risolto istallando impianti fotovoltaici.

Possono contribuire ad abbattere la bolletta energetica per un 70-80% ” spiega Fabio Iudicone Amministratore di Ultrasolar. Un buon impianto fotovoltaico diventa un contributo reale e concreto per combattere il caro energia.

“Una cosa importante e che fa la differenza sull’abbattimento del costo energetico è lo stoccaggio, cioè la batteria di accumulo dell’impianto fotovoltaico. È molto importante la qualità delle batterie che si vanno a scegliere ma soprattutto la durata”.

“Noi di Ultrasolar abbiamo una garanzia che prevede la sostituzione al decimo anno della batteria, estendendo fino a venti anni. La batteria conserva quindi sempre la massima capacità e la massima funzionalità. altro elemento fondamentale è l’installazione di una pompa di calore, abbinando l’impianto fotovoltaico con un impianto di accumulo a un sistema a poma di calore efficiente si va ad eliminare del tutto il metano. Il sistema a pompa di calore riesce ad avere un rendimento rispetto ad una caldaia a condensazione quattro volte superiore quindi con un grande risparmio sulla bolletta energetica”.

Per avere la massima efficienza diventa importante la scelta dell’azienda specializzata a cui rivolgersi: “il primo suggerimento che possiamo dare è affidarsi ad una azienda che abbia una esperienza almeno decennale nel settore. In questo preciso momento storico ci sono molte aziende che cavalcando l’onda stanno entrando nel mercato senza alcuna esperienza, un altro elemento importante da valutare è scegliere una azienda che curi tutto: dalla fase di vendita all’istallazione fino al post vendita, il servizio in se'”.

“L’esperienza ventennale nel campo ci ha insegnato quanto sia essenziale avere del personale interno altamente specializzato”. L’impianto fotovoltaico se fatto a regola d’arte si ripaga in pochi anni ed è oggi alla portata di tutti perché facilmente finanziabile. Oltretutto risulta anche un ottimo investimento che conferisce ulteriore valore all’immobile.