Un 73enne ha perso la vita in un incendio domestico.

Un incendio in una casa a Montignoso, Massa Carrara, ha causato la morte di un uomo di 73 anni e l'ospedalizzazione di altre tre persone non in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha coinvolto vari soccorritori tra cui il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Un incendio scoppiato ieri sera in una casa a Montignoso (Massa Carrara) ha provocato la morte di un uomo di 73 anni. L’incidente ha richiesto l’ospedalizzazione di altre tre persone, trasferite in condizioni non gravi (codice giallo) per aver respirato il fumo tossico. Un allarme è stato segnalato ai servizi di soccorso intorno alle 23:40, proveniente dalla zona di Capanne, a seguito di urla udite da alcuni individui. Vari soccorritori sono intervenuti, tra cui paramedici del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Due donne ed un uomo sono stati evacuati e condotti, in codice giallo, al pronto soccorso di Massa per aver inalato del fumo. Purtroppo l’uomo di 73 anni è deceduto all’interno della sua casa.