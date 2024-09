Un decesso è seguito a un incidente a Reggio, dove una moto ha perso il controllo.

Un incidente mortale è avvenuto sabato sera a Scandiano: un uomo è morto e una donna è in condizioni critiche dopo che la loro moto ha colpito un palo nel parcheggio di un centro commerciale. Nonostante i tempestivi soccorsi, l'uomo non è sopravvissuto.

Un sinistro mortale si è verificato sabato sera a Scandiano, all’interno del district ceramico reggiano, durante il quale un uomo è deceduto e una donna è in uno stato critico. La coppia stava viaggiando in moto lungo la via Statale quando, improvvisamente, il guidatore ha perso il dominio del veicolo. Di conseguenza, la moto ha fatto letteralmente un salto, colpendo un palo nel parcheggio di un vicino centro commerciale. L’incidente ha attirato l’attenzione di altri automobilisti presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo, i tentativi di rianimare l’uomo sono stati infruttuosi.