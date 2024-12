Un grido di aiuto tra i desideri di Natale al Politecnico di Bari

Il Natale e i desideri degli studenti

Ogni anno, il Politecnico di Bari celebra il Natale con una tradizione che coinvolge gli studenti: appendere lettere all’albero di Natale, esprimendo desideri e speranze per il futuro. Mentre molti chiedono voti migliori o una laurea imminente, quest’anno una lettera ha catturato l’attenzione per il suo contenuto inquietante e profondo. Un messaggio anonimo ha rivelato il malessere di un giovane, il quale ha espresso un desiderio che va oltre i regali materiali: “Caro Babbo Natale, vorrei che ponessi fine alle mie sofferenze”.

Un messaggio di dolore

Le parole di questo studente, che ha chiesto di “addormentarsi e non svegliarsi più”, hanno colpito nel segno, risuonando come un grido di aiuto in un contesto festoso. La lettera, che si distacca dalle tradizionali richieste di doni, ha messo in luce una realtà spesso trascurata: il malessere psicologico tra i giovani. “Vivere è diventato estenuante”, ha scritto il ragazzo, evidenziando la pressione e le aspettative che molti studenti affrontano. La sua richiesta di “lasciami volare via” ha toccato profondamente la comunità accademica, spingendo docenti e compagni a riflettere sulla salute mentale degli studenti.

La risposta della comunità

La reazione a questo messaggio non si è fatta attendere. Una professoressa del Politecnico, colpita dalla gravità della situazione, ha deciso di intervenire. Ha lasciato un messaggio accanto alla lettera, con il suo numero di telefono, esprimendo la sua disponibilità ad aiutare: “Ci siamo per te”. Questo gesto ha rappresentato un tentativo di creare un ponte tra il giovane in difficoltà e il supporto di cui potrebbe aver bisogno. La docente ha anche condiviso la storia sui social media, sperando di raggiungere il ragazzo e incoraggiarlo a contattarla. “La vita è un miracolo ogni giorno”, ha scritto, sottolineando l’importanza di riconoscere la bellezza della vita e la sacralità dell’esistenza.

Un tema da affrontare

Questa vicenda mette in luce un tema cruciale: la salute mentale degli studenti. In un periodo in cui le pressioni accademiche e sociali sono elevate, è fondamentale che le istituzioni educative offrano supporto e risorse adeguate. La lettera anonima è un richiamo a tutti noi per prestare attenzione a chi ci circonda e per creare un ambiente in cui i giovani possano sentirsi liberi di esprimere le proprie difficoltà. La comunità del Politecnico di Bari ha dimostrato che la solidarietà e l’empatia possono fare la differenza, ma è necessario continuare a lavorare per garantire che nessuno si senta solo nel proprio dolore.