Giovane di 19 anni si presenta alle autorità in connessione con l'omicidio di un uomo a Rozzano: dettagli e indagini in corso

Un giovane di 19 anni, che inizialmente era stato erroneamente identificato come un diciottenne, si è presentato alle autorità ad Alessandria in connessione con il delitto di Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni assassinato a Rozzano (Milano) con un colpo di coltello. Il sospettato ha precedenti penali per furto e rapina ed è impiegato in un supermercato, diverso da quello frequentato dalla vittima. Le informazioni sono state confermate dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che stanno gestendo le indagini sotto la direzione della procuratrice Letizia Mocciaro, la quale lo ha interrogato durante la serata.