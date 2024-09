Un ragazzo ha perso la vita a Mestre (Venezia), pugnalato nel tentativo di fermare un furto.

Un 26enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito dopo essere intervenuti in un tentativo di rapina a Mestre, Venezia. L'assalitore straniero è stato arrestato. I feriti frequentavano il centro sociale "Rivolta" di Marghera, il quale ha manifestato il suo dolore online.

A seguito di una violenta rissa avvenuta a Mestre (Venezia) per impedire un tentativo di rapina ai danni di una donna, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita mentre un altro è rimasto ferito. L’assalitore, di origine straniera, è stato arrestato in seguito all’incidente avvenuto nel popoloso Corso del Popolo, venerdì notte. Entrambi i giovani, nel tentativo di fermare il rapinatore, sono stati pugnalati.

Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa locale, il Suem 118 sarebbe intervenuto sul luogo del delitto trovando il ragazzo di 26 anni in condizioni critiche, il quale è deceduto durante il trasporto urgente all’Ospedale dell’Angelo. L’altro ragazzo aggredito presenta ferite alle gambe, tuttavia non è in condizioni di vita pericolose. Entrambi i feriti frequentavano il centro sociale “Rivolta” di Marghera, che ha espresso il suo dolore “che toglie le parole” su Facebook.