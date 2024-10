Tragico incidente in Alto Adige: Agricoltore sessantaseienne perde la vita in uno scivoloso incidente stradale

Un agricoltore sessantaseienne ha tragicamente trovato la morte in un incidente avvenuto intorno alle 8 nella zona di Costa, nel comune di Badia, in Alto Adige. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando la propria auto su una strada non asfaltata, che, a causa del maltempo recente, era scivolosa e fangosa, conducendo al suo maso. A un certo punto, avrebbe perso il controllo del veicolo, scivolando per circa 150 metri e impattando contro dei ceppi d’albero prima di un ruscello. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites e la Croce bianca. Purtroppo, per l’uomo, non c’era più alcuna possibilità di salvezza.