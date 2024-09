Una donna anziana ha terminato la vita del suo coniuge malato all'interno del loro domicilio situato a Pratese.

Un'anziana di 82 anni a Mercatale di Vernio, Prato, ha assassinato suo marito, affetto da Alzheimer, con un coltello e tentato il suicidio, senza successo. L'anziana donna è in osservazione intensiva in ospedale dopo un esame psichiatrico. Il motivo del suo atto non è ancora chiaro, ma potrebbe essere legato alla frustrazione per la malattia del marito. La polizia sta indagando.

Un anziana di 82 anni ha assassinato suo marito utilizzando un coltello e ha poi tentato il suicidio allo stesso modo, senza però riuscirci. Questo è ciò che è stato dedotto dai carabinieri riguardo un evento che ha avuto luogo ieri sera, in una casa a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Il marito, coetaneo della moglie, soffriva di Alzheimer. La signora è attualmente in ospedale presso Santo Stefano, dove le è stata curata una lesione al collo e ora è sotto osservazione intensiva a seguito di un esame psichiatrico. La questione è al vaglio dei carabinieri, supervisionati dal procuratore che ha aperto un’inchiesta. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto la donna ad agire in questo modo, ma le informazioni preliminari suggeriscono che l’azione violenta improvvisa potrebbe essere stata causata dalla frustrazione della donna riguardo la grave malattia del marito e le sfide legate alla sua assistenza sanitaria in situazioni così difficili.