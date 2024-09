Una donna è stata assassinata a Mantova, e il diciassettenne responsabile ha dichiarato: "Desideravo capire l'emozione di uccidere".

Un ragazzo di 17 anni è stato preso in custodia dai carabinieri, sospettato di aver ucciso Maria Campai, una donna di 42 anni trovata morta a Viadana, Mantova, dopo essere scomparsa una settimana fa. Si pensa che il ragazzo l'abbia contattata via internet per un incontro privato a casa sua, ma le ragioni del presunto omicidio rimangono incerte.

I carabinieri hanno posto in custodia un giovane di 17 anni, sospettato di aver assassinato Maria Campai, una donna di 42 anni scomparsa una settimana fa e successivamente ritrovata senza vita in una casa di Viadana, Mantova. Si ritiene che il ragazzo abbia avuto un contatto con la donna tramite internet, convincendola a raggiungere la sua casa nel cuore del villaggio per un incontro privato. Ancora non è chiaro il motivo per il quale il ragazzo potrebbe averla uccisa dopo il loro incontro.