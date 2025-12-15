Unesco: Bonelli, 'ma chi ha criticato Meloni su questo? E comunque a me kebab non piace'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha ‘rosicato’ per il riconoscimento alla cucina italiana dell’Unesco? “Non capisco perché la premier debba sempre trovare degli elementi per fare la vittima: chi è che l’ha criticata sulla cuci...

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha ‘rosicato’ per il riconoscimento alla cucina italiana dell’Unesco? “Non capisco perché la premier debba sempre trovare degli elementi per fare la vittima: chi è che l’ha criticata sulla cucina italiana patrimonio dell’Unesco? Deve fare sempre la rosicona e la vittima. E comunque a me, il kebab, non piace molto e non lo mangio da due anni”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il parlamentare di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Però per il riconoscimento sulla cucina bisogna ringraziare la premier. “Ringraziarla? Ma è più merito di mia nonna, che faceva delle lasagne e dei cannelloni che erano eccezionali, e di tutte le nonne che cucinavano benissimo”. La presidente ha anche parlato di ‘sfiga’ di una carta del mercante in fiera…”Ragazzi – ha detto Bonelli a Un Giorno da Pecora – ma vi rendete conto che a parlare è la premier italiana? Si può dire ‘a sfiga è che te capita aa pagoda der mercante n fiera’? Se fossi io il presidente del Consiglio non mi esprimerei certo in questa maniera…”.