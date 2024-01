Ungheria: Schlein, 'Lollobrigida non ha visto foto? Ma tutta Europa sì'**

**Ungheria: Schlein, 'Lollobrigida non ha visto foto? Ma tutta Europa s&...

**Ungheria: Schlein, 'Lollobrigida non ha visto foto? Ma tutta Europa s&...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Lollobrigida non ha visto le foto" di Ilaria Salis ieri in tribunale? "Lui non le avrà viste, ma tutta Europa sì". Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera. ...