Home > Flash news > Università: Bonaccini, 'congratulazione a nuova presidente Crui R...

Università: Bonaccini, 'congratulazione a nuova presidente Crui Ramaciotti'

default featured image 3 1200x900

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Congratulazioni alla rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti eletta nuova Presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ci ho collaborato negli anni scorsi, in qualità di presidente della Regione Emilia-R...

di Pubblicato il

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Congratulazioni alla rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti eletta nuova Presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ci ho collaborato negli anni scorsi, in qualità di presidente della Regione Emilia-Romagna e posso confermarne solidità, competenza, visione. Buon lavoro Laura!". Così l'europarlamentare Pd, Stefano Bonaccini.