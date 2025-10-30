Università: Gasparri, 'da opposizione solita propaganda, grazie a Bernini interventi concreti'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sulle Università la sinistra ormai riesce solo a lanciare slogan vuoti, privi di contenuto e di visione. Loro parlano, noi agiamo. Mentre i partiti di opposizione continuano con la solita propaganda, il governo, grazie al lavoro e alla determinazione del mini...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Sulle Università la sinistra ormai riesce solo a lanciare slogan vuoti, privi di contenuto e di visione. Loro parlano, noi agiamo. Mentre i partiti di opposizione continuano con la solita propaganda, il governo, grazie al lavoro e alla determinazione del ministro Anna Maria Bernini, ha inserito nella legge di Bilancio interventi concreti e ambiziosi: un grande Fondo per la ricerca, 250 milioni di euro destinati alle borse di studio e risorse certe per sostenere le nostre università e i nostri studenti".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Questi non sono annunci, ma impegni reali, scritti nero su bianco. È la dimostrazione che per Forza Italia il diritto allo studio, il futuro dei giovani e della conoscenza è una priorità assoluta. Governo e maggioranza fanno i fatti, la sinistra scelga pure le parole", conclude.