Università, Trecroci (Rus): "Sono 88 gli atenei impegnati nel diffondere cultura sviluppo sostenibile"

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – La nomina a presidente della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) "è una grande responsabilità e una grande emozione. Negli anni scorsi ho dato un contributo alla crescita e alla diffusione delle buone pratiche all'interno della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, una realtà matura che oggi raccoglie il contributo di ben 88 università italiane impegnate per migliorare la propria sostenibilità e per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile a 360 gradi nella società italiana". Con queste dichiarazioni, Carmine Trecroci, professore di Economia presso il dipartimento di Economia e Management dell’università degli studi di Brescia e neo eletto presidente della Rus, la Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, è intervenuto, questa mattina a Brescia, in occasione della nomina a presidente per il triennio 2025-2027.

Il neo presidente promette di lavorare in "un'ottica di collaborazione e di concretezza tra gli atenei, tra le sottoreti regionali in cui abbiamo articolato la rete delle università e in un’ottica di confronto e coinvolgimento con la comunità universitaria in senso ampio -dice- quindi le centinaia di migliaia di studentesse e di studenti che animano ogni giorno le nostre università, il personale docente ricercatore, il personale tecnico amministrativo. Uno sforzo corale che miri soprattutto a intensificare gli sforzi per la riduzione dell'impronta ecologica delle nostre università", le sue parole.

Il professore sottolinea poi l’importanza di promuovere "la cultura dello sviluppo sostenibile sui territori" e a tal proposito aggiunge: "Stiamo già dando un contributo fondamentale alla trasformazione e alla transizione ecologica in moltissime dimensioni della nostra società e della nostra economia -sottolinea- La mia intenzione è quella di potenziare questi sforzi in un'ottica di collaborazione anche interistituzionale con gli organi di governo, con le pubbliche amministrazioni locali, per far sì che questi sforzi siano coronati da successo e vedano un'accelerazione quanto mai necessaria".

Poi, il neo presidente della Rus si sofferma sui prossimi passi da compiere in questa direzione: "Ci sarà l'identificazione di una delle diverse funzioni delle deleghe all'interno del Comitato di coordinamento e una serie di collaborazioni con colleghi di altri atenei, soprattutto del Centro e del Sud Italia, con cui costruiremo un programma strategico della Rete", spiega.

La Rus, promossa nel 2016 dalla Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, è la prima iniziativa di coordinamento e condivisione tra 88 atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Il lavoro sinergico con l’università di Brescia assume un’importanza cruciale per diffondere la cultura del cambiamento: "Unibs da tanti anni è impegnata in maniera proficua e attenta, a livello nazionale e internazionale, nella sfida per lo sviluppo sostenibile. In collaborazione con tantissimi atenei italiani, l'università di Brescia vede esercitare un impegno ormai decennale e per il prossimo triennio sarà impegnata a dare un seguito concreto, soprattutto un'attenzione ai risvolti e alle trasformazioni concrete della società italiana", conclude.