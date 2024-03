Urta dei cavi elettrici: morto 70enne

Salvatore Di Franco, imprenditore di 70 anni, ha trovato un tragico destino mentre era al lavoro nella sua azienda situata nella pittoresca contrada Sieli, a Misterbianco. La giornata si è trasformata in un incubo quando Di Franco, mentre manovrava una gru, ha urtato accidentalmente dei cavi elettrici.

L’uomo folgorato

L’incidente ha avuto conseguenze fatali: l’imprenditore è stato colpito da una folgorazione così intensa da causargli un arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, Di Franco non è riuscito a sopravvivere.

Anche fratture multiple

Oltre al fatale arresto cardiaco, l’imprenditore ha riportato anche fratture multiple alle costole, testimonianza dell’urto violento contro i cavi elettrici. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Comunità sotto shock

La comunità di Misterbianco è sotto shock per la perdita di un membro così rispettato e stimato. Salvatore Di Franco era conosciuto non solo per le sue attività imprenditoriali, ma anche per la sua generosità e il suo impegno nella comunità locale. Il suo tragico incidente serve da crudele monito sull’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e della costante vigilanza nell’ambiente lavorativo.