A Frascineto, in provincia di Cosenza, un operaio è morto schiacciato da una grande lastra di cemento. L’incidente avvenuto in Calabria segue di pochi giorni quello terribile di Firenze, che ha coinvolto 8 operai.

Incidente sul lavoro in Calabria

Ennesimo incidente sul lavoro dopo il terribile crollo del pilone di cemento a Firenze. Stavolta ci troviamo in Calabria, precisamente in località Frascineto, dove un operaio di nome Edison Malaj, è morto nel pomeriggio del 16 febbraio, proprio poche ore dopo il fatto avvenuto a Novoli.

L’albanese di 54 anni è rimasto schiacciato da una lastra di cemento che si è staccata da una gru.

Stava lavorando nel cantiere in Calabria con altri colleghi, quando improvvisamente il lastrone lo ha colpito in pieno ma non è ancora chiaro per quale motivo si sia staccato dalla gru che lo trasportava.

Subito i soccorsi sono intervenuti ma i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Ora la procura ha aperto un fascicolo e i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo.

Incidente sul lavoro in Calabria, gli altri eventi tragici

I dati delle morti bianche purtroppo non sono buoni e in questi giorni ne abbiamo un esempio lampante. Prima ci siamo occupati del cantiere di Firenze dove ancora i vigili del fuoco sono a lavoro, poi dell’operaio precipitato nel burrona a Bolzano, insieme al suo escavatore. Ora la terribile tragedia in Calabria.

Errori di distrazione umana o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, le stesse che i sindacati sono tornati a denunciare con scioperi e manifestazioni?