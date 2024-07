La corsa verso Usa 2024 si arricchisce di nuovi momenti di svolta, e uno di questi sarà senz’altro il prossimo dibattito televisivo che vedrà sfidarsi ancora una volta faccia a faccia i due protagonisti. Joe Biden e Donald Trump avevano già avuto modo di avere uno scontro dialettico nelle scorse settimane, e il presidente in carica ne era uscito molto male. Ora, il leader della Casa Bianca, rassicura i Democratici: “Sarò pronto“.

USA 2024, Biden si prepara al secondo dibattito con Trump: le dichiarazioni

Joe Biden è il primo a essersi reso conto che nello scorso dibattito le cose per lui non sono andate secondo i piani. Il presidente era sembrato confuso e poco preciso nelle sue dichiarazioni, tanto da far dubitare più di qualcuno all’interno del suo partito e fra gli elettori. “Sono pronto per un secondo dibattito contro Donald Trump a settembre” – ha dichiarato il presidente a ‘Nbc News’ – “Lo affronterò nel prossimo dibattito quando avremo deciso la data, perché non ho nessuna intenzione di dare un’altra performance del livello della precedente“.

USA 2024, Biden si prepara al secondo dibattito con Trump: l’attentato

Tornando sul suo confronto diretto con Donald Trump, Biden non ha nascosto una verità, che però non è secondo lui un limite: “Sono vecchio. Ma ho solo tre anni più di Trump, come prima cosa. E numero due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona. Ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto da molto tempo in tre anni e mezzo. Sono disposto a essere giudicato su questo”. Impossibile, poi, evitare un passaggio sul tentato omicidio nei confronti del tycoon: “Non so se la sparatoria a Donald Trump ha cambiato la traiettoria delle elezioni” – poi dichiara di averlo sentito al telefono – “Gli ho detto quanto ero preoccupato e volevo assicurarmi di sapere come stava effettivamente”.