Usa 2024, Kamala Harris ha votato per corrispondenza

Usa 2024, Kamala Harris ha votato per corrispondenza

Detroit, 4 nov. (askanews) – La vicepresidente Usa Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca contro Donald Trump ha annunciato a Detroit di aver già espresso il suo voto, facendo ricorso al voto per corrispondenza. “La mia scheda è in viaggio per la California”, ha dichiarato.