Usa, Biden sull'Isis: "Non permetteremo che si ristabilisca in Siria"

Il presidente americano Joe Biden rassicura tutti sulla presentza dell'Isis in Siria e promette che non si ristabilirà nel Paese

Il presidente americano Joe Biden ha parlato della possibilità che l’Isis ampli la sua influena in Siria. Secondo quanto riferito dal leader della Casa Bianca, questo non dovrebbe avvenre proprio grazie all’impegno militare degli Stati Uniti.

“Siamo consapevoli del fatto che l’Isis cercherà di approfittare di qualsiasi vuoto per ristabilire le proprie capacità in Siria: non lo permetteremo” – così ha parlato Joe Biden direttamente dalla Casa Bianca, facendo riferimento agli ultimi avvenimenti che hanno scosso il Medio Oriente, e più in generale, la Siria. “Le forze statunitensi hanno condotto decine di attacchi aerei di precisione in Siria, colpendo accampamenti dell’isis e operatori dell’Isis” – ha chiarito il presidente in carica, spiegando che gli Usa hanno effettuato 75 raid aerei contro obiettivi siti nello Stato islamico.

Siria, oggi il Consiglio sicurezza Onu

Nel frattempo, fonti diplomatiche riferiscono all’agenzia France Presse che oggi si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il tema sarà appunto la Siria. L’appuntamento è fissato per le ore 15, quando in Italia saranno scoccate le 21.