Bergamo, fermata una 19enne all'aeroporto: andava in Siria a combattere per l...

Bergamo, fermata una 19enne all'aeroporto: andava in Siria a combattere per l...

Una 19enne, nata in Kenya e residente a Carugate (Milano), è stata fermata il 30 novembre all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) mentre era in partenza per la Siria con l’obiettivo di combattere per l’Isis. La giovane è accusata di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Nella giornata di ieri il gip ha convalidato il fermo.

Le indagini sulla 19enne

L’indagine era scattata a ottobre grazie al “costante monitoraggio degli ambienti jihadisti radicali online”. Grazie al monitoraggio gli investigatori hanno potuto infatti individuare un profilo social nel quale venivano pubblicati video di propaganda dal contenuto radicale in cui era ritratta una donna con indosso il niqab. La donna è stata successivamente identificata come la giovane 19enne arrestata a Orio al Serio.

La radicalizzazione

Affermano gli investigatori che la ragazza stava maturando un “rapido percorso di radicalizzazione ideologico-religioso sfociato, nell’ultimo periodo, nell’intenzione di raggiungere la Turchia per poi stanziarsi in zone occupate da formazioni jihadiste”. Nei suoi video caricati sui social, la giovane inneggiava sempre più spesso alla violenza contro il mondo occidentale.

L’arresto

Il 29 novembre la 19enne ha acquistato un volo di sola andata per Istanbul e nel tardo pomeriggio del 30 è stata bloccata mentre stava imbarcando i bagagli. Dai riscontri sul telefono si è visto che era in contatto con un uomo che l’attendeva al suo arrivo in Turchia.