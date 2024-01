Usa-Cina, scambio messaggi Xi-Biden: "Relazioni stabili per promuovere pace"

Usa-Cina, scambio messaggi Xi-Biden: "Relazioni stabili per promuovere p...

Pechino, 1 gen. (Adnkronos/Xin) – Scambio di messaggi tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per celebrare il 45esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Nel suo messaggio, Xi ha affermato che l'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti è un evento importante nella storia delle relazioni bilaterali e internazionali, sottolineando che negli ultimi 45 anni la relazione ha attraversato alti e bassi ma nel complesso è andata avanti, il che non solo ha migliorato il benessere dei due popoli, ma ha anche promosso la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo.

La storia ha già dimostrato e continuerà a dimostrare pienamente che il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono il modo giusto perché Cina e Stati Uniti possano andare d'accordo come due grandi Paesi, ha affermato il presidente cinese. Questa dovrebbe essere la direzione degli sforzi congiunti compiuti da Cina e Stati Uniti. Xi ha sottolineato che lui e Biden, durante il loro incontro a San Francisco, hanno delineato una "visione" orientata al futuro, sottolineando di essere disposto a collaborare con Biden, in modo da avvantaggiare i due Paesi e i loro popoli e promuovere la causa della pace e dello sviluppo nel mondo.

Nel suo messaggio, Biden ha affermato che, dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche nel 1979, i legami tra gli Stati Uniti e la Cina hanno facilitato la prosperità e opportunità degli Stati Uniti, della Cina e del mondo. Biden ha detto di essere impegnato a gestire questa importante relazione in modo responsabile, aggiungendo l'impegno a far avanzare le relazioni Usa-Cina sulla base dei progressi compiuti dai predecessori dei due leader e attraverso molteplici incontri e discussioni tra i due capi di Stato.