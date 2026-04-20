Usa colpiscono e bloccano nave dell'Iran, il video dell'operazione

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano la Touska, nave mercantile iraniana che ha provato a forzare il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale a stelle e strisce, diffonde i video che documentano l'operazione compiuta nella giornata di domenica ...

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano la Touska, nave mercantile iraniana che ha provato a forzare il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale a stelle e strisce, diffonde i video che documentano l’operazione compiuta nella giornata di domenica 19 aprile.

Una clip documenta il contatto radio con la Touska e i primi colpi esplosi dal cacciatorpediniere USS Spruance, che colpisce la sala macchine del mercantile.

Un video notturno, invece, mostra i Marines della USS Tripoli che si avvicinano alla Touska. Gli elicotteri sorvolano la nave da carico, le immagini evidenziano i container caricati a bordo. L’operazione di abbordaggio scatta dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance ha disabilitato il sistema di propulsione della nave, in quanto quest’ultima “non ha ottemperato ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi per un periodo di sei ore”, spiega il Centcom.

La USS Tripoli trasporta la 31esima Unità di Spedizione dei Marines (MEU) di stanza a Okinawa, una forza di intervento rapido composta da 2.200 uomini, inviata in Medio Oriente il mese scorso per partecipare al conflitto.

La USS Spruance, invece, è un cacciatorpediniere lanciamissili di classe Arleigh Burke.

La nave americana ha sparato “diversi colpi” con il suo cannone da 5 pollici contro la sala macchine della nave mercantile iraniana. Il cannone da 5 pollici della Spruance è progettato per l’uso contro navi, aerei e bersagli terrestri, secondo una scheda informativa della Marina. Impiegato per la prima volta nel 1971, il cannone Mark 45 ha una gittata di 15 miglia con munizioni convenzionali.

L’arma completamente automatica può sparare da 16 a 20 colpi al minuto da un caricatore a tamburo da 20 colpi, che può poi essere ricaricato dall’equipaggio sottocoperta per un ulteriore utilizzo.

La nave è dotata di un’ampia gamma di armamenti, tra cui siluri, missili Tomahawk per attacchi terrestri, intercettori Standard per la difesa contro i missili balistici e missili Sea Sparrow per la difesa a corto raggio contro missili e aerei. La Spruance, con un dislocamento di circa 9.000 tonnellate, è lunga più di 150 metri e ha un equipaggio di 329 persone. È entrata a far parte della flotta nel 2011, opera attualmente come parte del gruppo d’attacco della portaerei USS Abraham Lincoln e ha il suo porto base a San Diego. La nave deve il nome all’ammiraglio Raymond Spruance, comandante delle portaerei statunitensi nella battaglia di Midway durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui la Marina degli Stati Uniti affondò quattro portaerei giapponesi, cambiando le sorti della guerra nel Pacifico.

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