Usa: Di Giuseppe (Fdi), 'Trump un problema per noi solo se Ue non cambia'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Quali saranno le prime mosse dell'amministrazione Trump? "Ci sono cose che verranno affrontate subito, dal blocco dell'immigrazione clandestina alle due guerre. Poi ci sono altre cose per cui sarà necessario sedersi e capire. Per esempio i dazi, che nella prima amministrazione Trump hanno funzionato molto bene, bisognerà capire a chi applicarli". Lo dice all'Adnkronos il deputato di Fdi eletto nella circoscrizione Nord America, Andrea Di Giuseppe, membro del partito repubblicano Usa che ha seguito da vicino, dal comitato di Trump in Florida, l'esito delle presidenziali negli States.

Secondo l'imprenditore italoamericano, quella di Trump "sarà una presidenza di cambiamento: se l'Italia riuscirà a cambiare la Ue ci sarà sintonia altrimenti sarà un'amministrazione problematica per noi".