Usa: Faraone, 'telefonata Salvini-Vance conferma divisioni Governo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Dietro la telefonata tra Salvini e Vance si nascondono ancora una volta tutte le divisioni tra Meloni e Salvini. È per coprire quelle stesse divisioni che Giorgia Meloni ha fatto quella sparata su Ventotene”. Così Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva, ospite di Agorà su Raitre.

“Svilire, come ha fatto la premier, il Manifesto di Ventotene come ‘illiberale’ -aggiunge- serviva evidentemente a sollevare un polverone. Ieri, ancora una volta, il vicepremier italiano ha sentito il vicepresidente americano per dire cose diverse rispetto alla presidente del Consiglio. Giocano a chi è più trumpiano e si dimenticano degli interessi dell’Italia. Basta vedere quello che dichiarano sui dazi. Non sono per nulla patrioti".