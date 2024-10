Erano circa le ore 2 del mattino (in Italia), quando dall’altra parte del mondo, e più precisamente nello stato americano della Florida, si stava scatenando il panico. L’uragano Milton, rinominato la ‘tempesta del secolo‘, ha toccato terra, causando disastrose conseguenze.

Florida, l’uragano Milton ha toccato terra: blackout e vittime in Usa

Gli Stati Uniti d’America devono far fronte a un catastrofico evento climatico: l’uragano Milton. La ‘tempesta del secolo’ ha toccato terra in Florida nel corso della notte italiana, a Tampa Bay, provocando la morte di diversi civili. L’uragano, ora sceso a categoria 2, ha distrutto molte case e causato blackout in tanti quartieri, dovuti soprattutto ai venti arrivati a oltre 200 Km/h. In totale, si calcola, 2 milioni di abitanti della Florida sarebbero rimasti senza elettricità.

Florida, l’uragano Milton ha toccato terra: il messaggio di Biden

Per il presidente americano Joe Biden è una questione di vita o di morte: “Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell’uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte“ – ha spiegato il leader della Casa Bianca in un messaggio fatto recapitare alla popolazione dallo studio ovale questa notte.