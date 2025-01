Usa: P.De Luca, 'ora scossa per rilanciare e rafforzare integrazione europea'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il lavoro che l'Europa deve fare nei prossimi anni è rilanciare e rafforzare il processo di integrazione così come fatto in modo positivo ed efficace durante la pandemia. In questa occasione, l'Europa ha dimostrato di sapere reagire agli choc...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Il lavoro che l'Europa deve fare nei prossimi anni è rilanciare e rafforzare il processo di integrazione così come fatto in modo positivo ed efficace durante la pandemia. In questa occasione, l'Europa ha dimostrato di sapere reagire agli choc mettendo in campo misure inedite e straordinarie come il Next Generation Eu, o il programma Sure -fortemente voluto da Paolo Gentiloni- per difendere il lavoro e l'occupazione in Europa". Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee, a Calibro 8 su Radio Cusano Campus.

"Ripartirei da qui: abbiamo la necessità, come peraltro richiamato da Draghi nel suo rapporto- di far sì che l'Europa diventi autonoma da un punto di vista strategico, economico, industriale, fiscale e della sicurezza e difesa comune. Tutto questo con l'obiettivo di preservare nei prossimi anni la casa europea che ha consentito in questi 70 anni di assicurare pace nel continente e di difendere e salvaguardare un modello sociale europeo, con la sanità, la scuola e politiche sociali pubbliche, che è un valore aggiunto da difendere nei prossimi anni. Cogliamo l'occasione della presidenza Trump come una scossa per rilanciare e rafforzare il processo di integrazione europea".