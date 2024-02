USA, parata per vittoria al Super Bowl finisce male: il bilancio della sparatoria a Kansas City

La parata per festeggiare la vittoria dei Chiefs al Super Bowl finisce in tragedia, la sparatoria a Kansas City ha causato un morto e diversi feriti.

Una giornata di festa si è trasformata in giornata di paura a causa di una sparatoria che ha avuto luogo durante la parata per celebrare la vittoria degli Chiefs al Super Bowl 2024. Stando ai primi dettagli condivisi, gli spari avrebbero causato numerosi feriti, circa 22, inclusi otto minorenni e anche un morto. Al momento sono state fermate tre persone.

Una festa finita male

La sparatoria è avvenuta pochi minuti dopo la fine della parata per festeggiare la vittoria degli Chiefs al Super Bowl 2024. Spari che sono stati uditi nel centro cittadino di Kansas City e che hanno causato il panico tra la folla presente. Le persone hanno così iniziato a scappare, una fuga però resa difficile dalle transenne installate per proteggere il corteo.

A quel punto i presenti hanno cercato riparo nelle vie laterali o gettandosi a terra. La polizia ha poi lanciato l’allarme sui social, più precisamente con un messaggio sulla piattaforma X, rivelando ciò che stava accadendo nei pressi di Union Station. Successivamente le forze dell’ordine sono entrate in azione per catturare i due presunti colpevoli.

Si cerca un movente

Al momento le autorità stanno lavorando per comprendere quale sia stato il movente scatenante della sparatoria. Per ora l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un incidente legato in qualche modo alle gang, mentre è stata praticamente esclusa la pista di un attacco terroristico. Al momento però non esiste ancora una spiegazione certa sull’accaduto.