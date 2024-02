I Kansas City Chiefs hanno trionfato nel Super Bowl, superando i San Francisco 49ers con un punteggio di 25-22. Il quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, 28 anni e già vincitore di due trofei, insieme alla sua squadra, ha mantenuto il titolo conquistato nel 2023 in una partita avvincente.

Super Bowl 2024, i Chiefs di Kansas City vincono contro i 49ers

Questa vittoria segna la terza volta che i Chiefs si laureano campioni in cinque anni. Dall’altra parte, i 49ers, guidati da Brock Purdy, 24 anni, nel team da soli un anno, non hanno vinto un Super Bowl dal 1995, e l’ultima volta in cui sono arrivati in finale, nel 2020, sono stati sconfitti proprio dai Chiefs di Kansas City.

La partita è stata così intensa che sono stati necessari i tempi supplementari per decretare il vincitore. Tra gli spettatori alle tribune, numerose celebrità come Jay Z con le figlie Blue Ivy Carter e Rumi, Luke Combs, Paul Rudd e lo chef Gordon Ramsey.

Tuttavia, in tribuna VIP, spicca soprattutto la presenza di Taylor Swift, che è giunta dal Giappone per sostenere il fidanzato Travis Kelce e i Chiefs.

Dopo un inizio difficile, i Chiefs hanno effettuato una spettacolare rimonta, prendendo il comando del match. Il tempo regolamentare si è concluso in parità, portando le squadre agli straordinari, che alla fine hanno sancito la vittoria dei Chiefs. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha elogiato la squadra di Kansas City, definendoli non solo campioni, ma una vera dinastia, e ha annunciato un invito alla Casa Bianca attraverso i social media.