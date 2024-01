Super Bowl 2024

Il Super Bowl è uno degli eventi più attesi dell’anno. Si tratta della finale della National Football League in cui, come da tradizione, ci sono anche degli show musicali pazzeschi. Per quest’anno, il 2024, si terrà l’11 di febbraio a Las Vegas, presso l’Allegiant Stadium della città.

Gli ospiti del Super Bowl 2024

Come vi stavamo spiegando, al Super Bowl gli ospiti non mancano mai. Per questa nuova edizione 2024 sono attesissime le esibizioni di Post Malone, di Usher, di Andra Day e ancora di Reba McEntire.

Super Bowl 2024, che prezzi!

A far discutere molto sono i costi dei biglietti per assistere all’evento. Il Seat Geeks, che si occupa della vendita dei ticket online, ha fatto sapere che questo è il Super Bowl con i biglietti più cari di sempre. Pensate che il costo di un biglietto è di circa 12 mila dollari come prezzo medio. Un vero e proprio record rispetto ai costi che ci sono stati gli altri anni, non che i biglietti fossero così economici, diciamocelo. In ogni caso questo aumento, secondo tanti, potrebbe dipendere in primo luogo dal fatto che il Super Bowl 2024 si svolgerà proprio a Las Vegas e che ormai si parla di questo evento show in ogni parte del globo.